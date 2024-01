Usa, stop a tempo indefinito per Boeing 737 Max 9

Mondo

Il velivolo, in servizio dal 2017, è utilizzato da decine di compagnie aeree in tutto il mondo. Nel 2018 e nel 2019 ci sono stati due terribili incidenti (in Indonesia e in Etiopia), dipesi dal cattivo funzionamento di un software di pilotaggio automatico. Dopo un lungo stop son tornati a volare ma ora sono di nuovo nei guai dopo l’atterraggio d'emergenza di un volo Alaska Airlines per lo scoppio di un portellone in volo. Ecco tutto quello che c’è da sapere