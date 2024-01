United: bulloni allentati sui Boeing. Titolo crolla a Wall Street

United Airlines ha trovato dei bulloni allentati durante le “ispezioni preliminari” su alcuni suoi Boeing 737 Max 9. I problemi, ha fatto sapere la compagnia, saranno corretti per un ritorno in servizio in sicurezza dei velivoli. Intanto, sulla scia dell’ esplosione in volo di un portellone di uscita di sicurezza posteriore disattivato su un mezzo di Alaska Airlines - che ha poi portato al fermo di molti 737 Max 9 in tutti gli Stati Uniti - i titoli di Boeing oggi, 8 gennaio, sono arrivati a perdere l’8,4% a Wall Street. È il calo giornaliero maggiore mai registrato dall'ottobre 2022.

L'inchiesta

Il lunedì nero in Borsa si accompagna poi alle indagini delle autorità americane per far luce sulla vicenda. L'inchiesta al momento si sta concentrando soltanto sul velivolo dell'Alaska Airlines, a cui peraltro era già stato vietato di volare a lungo sull'acqua a causa di spie luminose che avevano segnalato possibili problemi di pressurizzazione in alcuni voli precedenti. Boeing, per correre ai ripari, ha intanto già depositato alla Federal Administration Aviation le linee guida da seguire per le ispezioni dei 737 Max 9, promosse dalle autorità. Fondamentali per la prosecuzione delle indagini sono il ritrovamento del portellone esploso nel giardino di un’abitazione a Portland, nello Stato dell’Oregon, e di un iPhone caduto dal volo di Alaska Airlines e rimasto funzionante, nonostante un tonfo di 4.876 metri. Dall’analisi dello smartphone si spera quindi di poter ottenere informazioni preziose.