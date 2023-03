Boeing caduto in Cina, analizzate le scatole nere

Gli ultimi secondi del Boeing caduto in Cina un anno fa sono sotto analisi e si ipotizzano un gesto estremo o lo spettro di una lite tra piloti. Nelle registrazioni delle scatole nere, mentre l’aereo sta precipitando quasi in verticale, dentro la cabina del Boeing 737 si sentono dei suoni che appaiono come una lite. Non è chiaro di chi siano quelle voci, che si confondono tra le urla di terrore dei passeggeri. Potrebbero essere due piloti ai comandi o anche un terzo collega presente lì come osservatore. L’unico dato certo è che il velivolo subito dopo riprende quota. Ma solo per dodici secondi. Poi l’aereo va a disintegrarsi in circa 50 mila pezzi lasciando una voragine sulla facciata di una collina uccidendo le 132 persone a bordo.