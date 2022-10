Nella notte il Consiglio europeo si accorda per prosegure con il price cap e l'indice alternativo a Tff spingendo al ribasso in apertura il prezzo del gas. Ma per gli investtiori restano forti i timori di una recessione. Indici europei in calo in apertura di seduta. A Piazza Affari Spread Btp-Bund in lieve rialzo a 236 punti con il tasso dei decennali italiani a 4,81%