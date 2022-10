Uk, Liz Truss lascia dopo 6 settimane: "Mi dimetto"

L'addio a Downing Street arriva dopo soli 45 giorni. In una breve dichiarazione ha spiegato di essere arrivata al potere "in un momento di grande instabilità economica e internazionale. Famiglie e aziende erano preoccupate di come pagare le bollette. Sono stata eletta con il mandato di cambiare", ma "data la situazione non posso farlo"

La premier britannica Liz Truss si è dimessa, dopo sole 6 settimane alla guida del Regno Unito. Non sarà più la leader del Partito conservatore e rimarrà premier solo fino a quando non sarà scelto un successore, come ha annunciato lei stessa in una breve dichiarazione a Downing Street. Ha spiegato di essere arrivata al potere "in un momento di grande instabilità economica e internazionale. Famiglie e aziende erano preoccupate di come pagare le bollette. Sono stata eletta con il mandato di cambiare", ma "data la situazione non posso farlo". Truss è stata in carica come

premier britannica per soli 45 giorni, il mandato più breve dei primi ministri del Regno Unito (LA COPERTINA DELL'ECONOMIST CON LA PREMIER "ALL'ITALIANA").