Dimissioni Liz Truss, il Daily Star e la scommessa vinta sulla lattuga

In un momento particolarmente complesso per le sorti del Paese, il proverbiale humour britannico riesce comunque a condire di ironia anche la vicenda delle dimissioni di Liz Truss . Merito del Daily Star e della provocatoria scommessa lanciata nel corso delle passate settimane dal tabloid inglese, secondo cui la permanenza della premier a Downing Street sarebbe stata inferiore alla durata di una lattuga. Oggi, dopo il passo indietro di Truss, il Daily Star ha cantato vittoria con un tweet che ha annunciato "la vittoria della lattuga" ( GUARDA LA FOTOSTORIA DEL GOVERNO TRUSS )

Lo sfottò partito da un articolo dell'Economist

Lo scorso 14 ottobre il tabloid aveva lanciato una diretta su YouTube che riprendeva una lattuga. Il titolo del video era “LIVE: Questa lattuga può durare più a lungo di Liz Truss?”. Tutto nasceva da un articolo dell'Economist che, l’11 ottobre, aveva sottolineato come, tolti i 10 giorni di lutto nazionale per la morte della regina, Truss fosse stata in controllo della situazione politica per soli sette giorni, "più o meno il tempo che si conserva una lattuga in un supermercato". Il tormentone ha assunto proporzioni tali che persino il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, Dmitri Medvedev ha twittato: "Bye, bye Liz Truss, complimenti alla lattuga", dopo aver già sarcasticamente commentato in matttinata le peripezie della premier britannica.