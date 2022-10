5/10 ©Ansa

"Sono entrata in carica in un momento di grande instabilità economica e internazionale”, ha spiegato la premier dimissionaria. “Le famiglie e le imprese erano preoccupate su come pagare le bollette. La guerra di Putin in Ucraina minaccia la sicurezza del nostro continente e il nostro Paese è stato frenato per troppo tempo dalla bassa crescita economica. Sono stata eletta dal Partito conservatore con il mandato di cambiare questa situazione”