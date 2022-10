Regno Unito, Liz Truss licenzia Kwasi Kwarteng ministro delle Finanze

Ministro per 38 giorni

Kwarteng ha così confermato di essere stato licenziato come cancelliere dello Scacchiere appena 38 giorni dopo la sua nomina. Nella lettera ha dichiarato che è stato "un onore" servire come cancelliere, rivendicando la necessità di un drastico cambio di direzione in economia. "Seguire lo status quo non è più un'opzione", ha ribadito l'ex cancelliere, sostenendo che la Gran Bretagna non può più sostenere un alto livello di tassazione accompagnato da bassa crescita.