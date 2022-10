Re Carlo III, la strana accoglienza per la prima udienza con Liz Truss

La Premier inglese Liz Truss, entrata in carica a settembre, ha incontrato, nella giornata di ieri, il neo Re Carlo III per la prima udienza settimanale che tradizionalmente si svolge di mercoledì. Si tratta di un appuntamento rituale che si è svolto secondo le regole, ma l’accoglienza riservata dal sovrano alla Prima Ministra sta facendo discutere. Carlo ha infatti pronunciato, nel salutare Truss, una frase insolita: “Dear, oh dear”, una specie di “Santo Cielo” che si presta a differenti interpretazioni.

Le premesse

Che siano tempi duri per il Regno Unito è arcinoto. L’annuncio di una "mini manovra" di bilancio contenente tagli di tasse in deficit aveva scatenato una bufera politica ed economica tale da costringere la Truss a retrocedere dopo appena dieci giorni. Kwasi Kwarteng, Cancelliere dello Scacchiere, aveva dovuto dichiarare che il taglio dell'aliquota fosse "diventata una distrazione” che distoglieva dalla “missione principale". Una decisione obbligata per calmare i mercati e placare i malumori di molti Tories. Il Paese è dunque appena uscito da settimane difficili tra il crollo della sterlina e le tensioni con la Banca centrale . Per questo, molti osservatori hanno voluto leggere tra le righe dell’esclamazione rivolta dal Re alla Premier.

Le letture

I più maliziosi intravedeno una nota di rimprovero o peggio, un sospiro di preoccupazione. C’è chi invece sottolinea che potrebbe essere un’espressione di empatia per il momento difficile che sta attraversando Truss, criticata nel Paese e anche all’interno del suo partito. Si potrebbe persino ribaltare la lettura. Anche Carlo, in fondo, è alle sue prime armi nel nuovo lavoro di capo di Stato. Il popolo della rete ha notato anche un certo imbarazzo da principiante nell'atteggiamento del sovrano. Sembra però che il Re nel rispondere al saluto della Truss (un semplice “Maestà, è un piacere rivederla") abbia anche aggiunto un “Di nuovo qui?”, alludendo a un precedente colloquio. Per chi sccommette sull'antipatia di Carlo per Liz Truss, questa domanda è un'ulteriore conferma.