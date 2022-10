Twitter, Musk valuta un taglio del 75% della forza lavoro

Secondo il "Washington Post" si passerebbe dagli attuali 7.500 posti a circa 2.000, in linea con quanto già stabilito dall'attuale management che prevede la riduzione delle buste paga per un ammontare di 800 milioni di dollari entro la fine del prossimo anno. Intanto, riporta "Bloomberg", l’amministrazione Biden starebbe valutando la possibilità di sottoporre alcune delle società del patron di Tesla a una revisione di sicurezza nazionale

Elon Musk intende tagliare del 75% la forza lavoro di Twitter, passando dagli attuali 7.500 posti a circa 2.000. Lo riporta il Washington Post, che precisa però come una riduzione sia attesa anche nel caso in cui il patron di Tesla non dovesse assumere il controllo della società: nei piani dell'attuale management c'è infatti la riduzione delle buste paga per un ammontare di 800 milioni di dollari entro la fine del prossimo anno, un ammontare che equivale a un terzo degli occupati. Intanto, secondo Bloomberg, l’amministrazione Biden starebbe valutando la possibilità di sottoporre alcune delle società di Musk, inclusa l'acquisizione di Twitter e la rete di satelliti Starlink, a una revisione di sicurezza nazionale: alla base della decisione ci sarebbero la recente minaccia dell’imprenditore di interrompere i servizi satellitari Starlink in Ucraina e i suoi tweet sul presidente russo Vladimir Putin.