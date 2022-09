Usa, la Fed alza i tassi di interesse dello 0,75%

Economia

La decisione di Francoforte di aumentare il costo del denaro per frenare l’inflazione avrà certamente un effetto sui prestiti di famiglie e imprese: a rimetterci saranno soprattutto coloro che hanno scelto di sottostare alle variazioni del mercato, che potrebbe vedere un aumento degli importi mensili addirittura vicino al 40%. Più certezze per coloro che hanno scelto quelli fissi, che però viaggiano intorno ai 3 punti percentuali di interesse

COSA CAMBIA PER CHI HA UN TASSO VARIABILE - I primi a risentire del nuovo aumento dei tassi saranno coloro che hanno già sottoscritto un mutuo a tasso variabile. I mutui a tasso variabile sono, infatti, indicizzati all'Euribor, il tasso interbancario di riferimento in Europa, che è già salito da luglio ad ora e non è destinato a decrescere al momento. Se già in partenza c’era stato un aumento di 130 euro, adesso potrebbe aumentare anche di 145 euro, un rincaro che per molti sarebbe un +35%, secondo le stime de "Il Sole 24 Ore"