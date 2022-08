Powell (Fed) a Jackson Hole: "Stabilità prezzi richiederà tempo"

Senza la stabilità dei prezzi l'economia non funziona per tutti. In particolare ci sono rischi per il mercato del lavoro e "il peso dell'alta inflazione ricadrebbe su coloro che possono sopportarlo meno", spiega il presidente della Fed Jerome Powell mettendo in evidenza che "riportare la stabilità dei prezzi richiederà tempo e un uso forte dei nostri strumenti per bilanciare la domanda e l'offerta. Ridurre l'inflazione richiederà probabilmente un periodo di crescita sotto il trend" e un indebolimento del mercato del lavoro. "I tassi alti, la crescita più lenta e più deboli condizioni sul mercato del lavoro faranno scendere l'inflazione, ma causeranno dolori per le famiglie e le imprese - aggiunge Powell - . Questi sono sfortunatamente i costi del ridurre l'inflazione ma non farla scendere causerebbe ancora maggiori problemi".