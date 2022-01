Finanza, cosa si aspettano gli esperti dai mercati nel 2022

Sono molti i fattori che influenzeranno l’economia nel nuovo anno, a partire dall’attesa riconferma di Jerome Powell alla guida della banca centrale Usa con all’orizzonte le elezioni di midterm. Italia e Francia sceglieranno il nuovo capo dello Stato, in Cina Xi Jinping va verso una terza rielezione. Gli analisti non sempre sono concordi, mentre per il petrolio l'Agenzia Internazionale per l'Energia stima che la domanda globale torni ai livelli pre-Covid, a circa 100 milioni di barili al giorno nel terzo trimestre