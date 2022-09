Mutui, cosa succede con l’aumento dei tassi della Bce

7/8 ©IPA/Fotogramma

I VARIABILI – In molti stanno scoprendo in questo momento anche il cosiddetto “variabile con cap”, un mutuo a tasso variabile con una cifra-soglia, il cap, oltre la quale la rata non verrebbe colpita da ulteriori rialzi. In questo momento però qualunque scelta si faccia, sembra molto una scommessa. “Chi sta per contrarre un nuovo mutuo dovrebbe valutare di accelerare i tempi per catturare l’ultima finestra utile per un tasso ancora economicamente vantaggioso”, spiega Alessio Santarelli, ad di Mutui Online, a Il Sole 24 Ore