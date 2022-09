Usa, l’inflazione sopra le attese manda a picco Wall Street

Nel mese di agosto il caro vita cala meno del previsto negli Stati Uniti e fa crollare di oltre il 2% tutti i principali listini americani in scia ai timori che la Fed possa alzare ulteriormente i tassi di interesse tra una settimana. In rosso anche le Borse europee

Nuovo tonfo di Wall Street in scia ai timori sulla corsa dell’inflazione. A poco più di tre ore dall’apertura delle contrattazioni, l’indice Dow Jones perde oltre il 2% mentre Nasdaq e S&P 500 cedono rispettivamente il 4% e il 3%. A preoccupare gli investitori è il rapporto pubblicato dal Dipartimento del Lavoro: ad agosto i prezzi al consumo negli Stati Uniti sono infatti aumentati dell’0,1% su base mensile e dell’8,3% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Due variazioni peggiori di quelle previste dagli economisti, che si aspettavano un -0,1% nel primo caso e un +8,1% nel secondo. Male anche le Borse Euoropee, con il Ftse Mib di Milano e il Cac40 di Pargi giù dell'1,4% e il Dax 30 di Francoforte in calo dell'1,6%.

Aspettative deluse

Il rapporto ha anche mostrato che i prezzi al consumo core, che escludono i generi alimentari e l'energia, sono aumentati dello 0,6% ad agosto dopo essere cresciuti dello 0,3% nel mese precedente. Si tratta, anche in questo caso, del doppio rispetto a quanto preventivato dagli esperti. Non solo. Nell'ultimo mese, i prezzi energetici sono sì diminuiti del 5% ma quelli dei generi alimentari sono aumentati dello 0,8%, per un rialzo annuale rispettivamente del 23,8% e dell'11,4%, quest'ultimo dato il più alto dal maggio 1979.