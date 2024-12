Bce, nuovo taglio dei tassi di 25 punti base. Tasso su depositi al 3%

Inflazione verso il 2%: "Processo disinflazionistico ben avviato"

Ritoccate anche le stime sull'inflazione, che la Bce porta al 2,4% nel 2024 (dal 2,5% previsto a settembre), al 2,1% nel 2025 (da 2,2%) e mantenendo l'1,9% per il 2026. La stima sul 2027 è del 2,1%. I toni sono positivi: "Il processo disinflazionistico è ben avviato", si legge in una nota della Banca, che abbandona quindi la formula, adottata fino a ottobre, secondo cui "manterrà i tassi di riferimento su livelli sufficientemente restrittivi". Non c'è però alcuna indicazione - come era stato auspicato da molti - su cosa aspettarsi in futuro: la Bce continuerà con un "approccio guidato dai dati".