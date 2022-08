6/10 ©IPA/Fotogramma

In alcuni casi le banche garantiscono sia le spese previste in fase di apertura, e in certi casi anche dell'imposta di bollo. Altrettanto remunerativi sono però anche i buoni fruttiferi postali, che non presentano costi di sottoscrizione né di rimborso e beneficiano di un'aliquota agevolata del 12,5% sui guadagni (come per gli altri titoli statali), oltre a essere esenti da imposte di successione. Attualmente offrono rendimenti annui lordi che oscillano da un minimo dell'1% (con flessibilità di rimborso) per tre anni a un massimo del 3,5%