Ocse, disoccupazione in calo in Italia: 5,8% ad ottobre 2024. I dati

Rispetto al mese di settembre, precisa in una nota l'organismo internazionale con sede a Parigi, il tasso di disoccupazione è rimasto invariato in 19 Paesi Ocse. E' invece diminuito in 7 Paesi e aumentato in altri 5. Stime provvisorie sul Pil: +0,7% terzo trimestre per i G20, ma in Italia la crescita è nulla ascolta articolo

Il tasso di disoccupazione dell'Ocse è rimasto invariato al 4,9% a ottobre, ai minimi dal marzo 2022. Rispetto a settembre, i tassi di disoccupazione di ottobre sono rimasti invariati in 19 Paesi dell'area, sono diminuiti in 7 e sono aumentati in 5. L'Ocse segnala il 'caso' dell'Italia, dove il calo cumulativo del tasso di disoccupazione dall'ottobre 2023 ha raggiunto i 2,0 punti percentuali, "con il tasso che è sceso al livello più basso dall'inizio della serie nel gennaio 1983": ad ottobre cala dal 6% di settembre al 5,8%. Nell'Unione Europea e nell'area dell'euro, i tassi di disoccupazione sono rimasti ai minimi storici, rispettivamente al 5,9% e al 6,3%.

In Italia tasso più basso dal 1983 Il tasso di disoccupazione è rimasto stabile in due terzi dei 17 Paesi Ocse dell'area dell'euro e ha continuato a scendere in Italia e Lituania mentre è aumentato in Finlandia, Grecia e Slovenia. empre in Italia, precisa l'Ocse, il calo cumulato del tasso di disoccupazione da ottobre 2023 raggiunge due punti percentuali, il tasso più basso dall'inizio della serie nel gennaio 1983, sottolinea l'Ocse. Al di fuori dell'Europa, in ottobre i tassi di disoccupazione sono aumentati in Colombia e Corea, mentre sono rimasti stabili o sono diminuiti in tutti gli altri Paesi dell'Ocse. Rispetto a ottobre 2024, i dati di novembre 2024 mostrano che il tasso di disoccupazione è rimasto sostanzialmente stabile al 4,2% negli Stati Uniti. I tassi di disoccupazione per donne e uomini sono rimasti sostanzialmente stabili a ottobre 2024, rispettivamente al 5,1% e al 4,8%. La Lettonia ha registrato il maggior divario di genere a favore delle donne nell'area OCSE, con un tasso di disoccupazione maschile superiore a quello femminile di 2,9 punti percentuali. Approfondimento Lavoro, Cgia: ecco di quanto è salita l'occupazione in Italia. I dati

Disoccupazione invariata nei lavoratori giovani Sempre a ottobre, il tasso di disoccupazione dell'Ocse è rimasto invariato tra i lavoratori più giovani (15-24 anni) e quelli di 25 anni e oltre. Il tasso di disoccupazione giovanile, pari all'11,3%, era superiore di 7,2 p.p. al tasso di disoccupazione dei lavoratori di età pari o superiore a 25 anni ed è aumentato di oltre 1 p.p. rispetto a settembre in Lettonia, Colombia, Corea, Australia e Grecia. La disoccupazione giovanile è rimasta al di sopra del 20% in 9 Paesi OCSE a ottobre (o nell'ultimo periodo disponibile). Per contro, Giappone e Israele hanno registrato i tassi più bassi dell'area Ocse, pari o inferiori al 4,0%. Leggi anche Istat, a ottobre il tasso di disoccupazione scende al 5,8%: i dati

Stime provvisorie sul Pil: nel nostro Paese crescita nulla Il Pil del G20 è continuato a crescere allo 0,7% nel terzo trimestre 2024, in lieve aumento rispetto allo 0,6% del trimestre precedente: è quanto emerge sempre dai dati dell'Ocse pubblicate oggi. Si tratta, si precisa, di stime provvisorie. Sempre nel terzo trimestre, precisa l'organismo internazionale con sede a Parigi, l'Indonesia, l'India e gli Stati Uniti realizzano una crescita stabile (rispettivamente 1,2 %, 1,1 % e 0,7%), mentre in Messico si segnala un netto aumento del Pil (da 0,4 % a 1,1%), come anche Cina (da 0,5% a 0,9%) e, in misura minore, in Francia ed Austrialia (dallo 0,2% nei due Paesi a rispettivamente 0,4% e 0,3%). Il Pil riprende colore in Germania (da -0,3% a 0,1%) e in Corea del Sud (da -0.2% a 0,1%). Ma altri Paesi del G20 scontano una crescita più lenta nel terzo trimestre. Brusca frenata in Brasile e Arabia Saudita (da 1,4 % a 0,9 % per entambi i Paesi) come anche nel Regno Unito (da 0,5% a 0,1%). Lieve rallentamento del Pil anche in Canada e Giappone (0,3% per i due Paesi) e in Italia (0% contro 0,2% nel trimestre precedente). Leggi anche Pil, Istat dimezza previsioni crescita del Governo: dall'1% allo 0,5%