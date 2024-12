Pil, Istat dimezza previsioni crescita del Governo: dall'1% allo 0,5%

Il Pil italiano è atteso crescere dello 0,5% nel 2024 e dello 0,8% nel 2025. E' la stima contenuta nelle Prospettive per l'economia italiana 2024-2025 dell'Istat.

Le previsioni sono inferiori a quelle del governo che nel Psb ha fissato l'asticella della crescita all'1% quest'anno e all'1,2% il prossimo.

L'effetto degli interventi della manovra sul Pil risulta positivo nell'intero triennio 2025-27: di poco inferiore a 2 decimi di punto nel 2025 e nel 2026, e di poco superiore ai due decimi nel 2027, stima l'Istat.

Per l'Istituto, "l'effetto espansivo su redditi e consumi nominali si tradurrebbe in un aumento indotto del gettito delle imposte, sia dirette sia soprattutto indirette, migliorando quindi gli effetti della manovra sul deficit che potrebbe risultare, in termini di Pil, inferiore a quanto programmato nel Piano Strutturale di Bilancio presentato lo scorso settembre".