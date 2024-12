Lavoro, Cgia: ecco di quanto è salita l'occupazione in Italia. I dati

Introduzione

Secondo un’analisi dell'Ufficio studi della Cgia, nei primi due anni di governo di Giorgia Meloni l'occupazione in Italia è cresciuta complessivamente di 847mila unità: +3,6%. Di questi nuovi posti di lavoro, aggiunge la Cgia, 672mila sono lavoratori dipendenti e 175mila autonomi.



"I dati confermano un importante trend positivo per il mercato del lavoro in Italia: 847mila posti creati nei due anni del nostro governo. Numeri che ci spingono a continuare a lavorare con determinazione per creare ulteriori opportunità e garantire stabilità e crescita economica a tutta la nostra Nazione. L'Italia è sulla strada giusta, ma non ci fermiamo: c'è ancora molto da fare. Avanti", ha commentato sui social la premier