Il 30 gennaio 2018, in un appartamento di via Spalato a Macerata, la 18enne romana Pamela Mastropietro viene uccisa. Accusato del suo omicidio è Innocent Oseghale, un nigeriano di 30 anni. Il processo contro di lui è iniziato il 13 febbraio 2019: l’uomo deve rispondere davanti ai giudici della corte d’Assise di Macerata di omicidio, violenza sessuale, vilipendio, distruzione, occultamento di cadavere ai danni di una persona in condizioni di inferiorità psichica o fisica. Il procedimento, molto lungo e complesso, coinvolge circa 90 testimoni tra accusa e difesa.

Dalla fuga all’omicidio

Il 29 gennaio 2018 Pamela scappa dalla comunità di recupero Pars, che la ospitava a Corridonia, grazie al passaggio offertole da un uomo di Mogliano fino alla stazione di Piediripa. Quella notte la passa a casa di un tassista e il giorno successivo un altro tassista la vede ai giardini Diaz, piazza di spaccio di Macerata. Qui, secondo quanto Oseghale avrebbe riferito in seguito al compagno di cella, la ragazza compra una dose di droga da Desmond Lucky (amico di Oseghale, inizialmente coinvolto e poi uscito dall'inchiesta principale), pagandola con una catenina d'argento, dono della mamma. Secondo gli inquirenti, a questo punto Oseghale avrebbe convinto Pamela a salire nel suo appartamento di via Spalato: qui, forse in cambio di una dose di eroina, l'avrebbe violentata e poi uccisa, accoltellandola al fegato in un raptus di rabbia, perché lei voleva chiamare i carabinieri.

Il corpo fatto a pezzi

Successivamente, dall'autopsia emergeranno dettagli raccapriccianti: il corpo di Pamela è stato lavato con la varechina, per cancellare ogni traccia, e fatto a pezzi "in modo scientifico", come ha scritto il medico legale Mariano Cingolani. Oseghale ha infatti deciso di sbarazzarsene chiudendo i resti di Pamela in due trolley e, la sera del 30 gennaio, si è fatto accompagnare da un amico tassista alla periferia di Pollenza, dove ha abbandonato le valigie. Quando verrà arrestato, il nigeriano negherà la violenza e si difenderà dicendo che Pamela sarebbe morta per un'overdose di eroina.

Le indagini e gli altri indagati

Oseghale viene arrestato pochi giorni dopo l’omicidio, individuato grazie alle immagini di una sistema di sorveglianza all'esterno di una farmacia a Macerata che lo immortalano mentre segue la ragazza. A casa dell’uomo, poi, saranno ritrovati i vestiti di Pamela e alcune tracce di sangue. Quando gli inquirenti arrivano a lui, il nigeriano prova a dare più versioni fino all’estate 2018, quando di fronte al procuratore Giovanni Giorgio ammette di aver fatto a pezzi il corpo della ragazza morta, nella sua versione, di overdose, e nega di averla violentata. Nel corso delle indagini, i sospetti degli inquirenti si concentrano anche su altre tre persone: si tratta di pusher nigeriani, tra cui l’amico di Oseghale, Desmond Lucky. Quest’ultimo e Lucky Awelima verranno accusati di omicidio, vilipendio e occultamento di cadavere, insieme a Oseghale, e posti in carcere. Una quarta persona è indagata a piede libero. Ma le accuse nei confronti dei pusher cadranno nel corso degli accertamenti: alcune perizie eseguite dal Ris e telefoniche escludono la presenza di Awelima e Lucky nell'appartamento di via Spalato 124 dove Pamela è stata uccisa.

Le accuse di stupro e omicidio

Dopo diversi esami scientifici sul corpo della ragazza, necessari per chiarire alcuni dubbi circa la sua fine, la polizia stabilisce che fatali sarebbero stati due colpi di arma da punta e da taglio "penetrati alla base del torace a destra quando la vittima era ancora in vita". La ragazza, dunque, non sarebbe morta per overdose, ma uccisa mentre era ancora viva. Prima ancora, secondo gli inquirenti, Oseghale avrebbe abusato di lei mentre era in condizioni fisiche deteriorate per via dell'assunzione di eroina. Circostanza che troverebbe riscontri anche in alcune frasi intercettate dagli inquirenti nel carcere di Ancona, tra Lucky Awelima e Desmond Lucky, quando erano ancora detenuti: i due avrebbero parlato del fatto che Oseghale li ha invitati a casa sua a “stuprare una ragazza che dormiva”. Le indagini a carico del nigeriano si chiudono nel giugno 2018.

Il processo

Il 13 febbraio 2019 Oseghale è comparso davanti ai giudici con un processo ordinario, dopo che il gip ha respinto la richiesta di rito abbreviato presentata dalla difesa. Nel novembre 2018 l'imputato, che continua a dire di non aver ucciso Pamela, ha chiesto scusa ai familiari della 18enne leggendo una lettera durante l'udienza. "Le sue scuse per me sono una presa in giro", ha risposto la madre della ragazza, Alessandra Verni. Durante il processo verranno esaminate anche le rivelazioni del pentito e compagno di cella del pusher nel carcere di Marino del Tronto e della moglie: i due sostengono che Oseghale avrebbe promesso un compenso di 100mila euro in cambio di “aiuto”, sostenendo di essere un referente della mafia nigeriana a Macerata e di appartenere ai Black Cat, facendogli vedere i segni dell'organizzazione criminale incisi sull'addome. Una testimonianza che potrebbe aprire anche un nuovo capitolo della vicenda: la ricerca di eventuali complici di Oseghale, della cui presenza sono sempre stati convinti i familiari di Pamela.

Traini e il raid razzista

Ma la vicenda di Pamela viene ricordata anche per un altro episodio. Il 3 febbraio 2018, pochi giorni dopo l’omicidio della ragazza, a Macerata si scatena il panico: il 28enne Luca Traini dalla propria auto in corsa, spara all’impazzata per le vie della città marchigiana contro alcune persone di colore. Lo fa, racconterà dopo la cattura, per vendicare la morte della 18enne. Dopo aver ferito sei persone, l’uomo viene arrestato. Traini sceglie di essere giudicato con il rito abbreviato e il 3 ottobre 2018, a otto mesi esatti dalla sua sparatoria, viene condannato dalla corte di Assise di Macerata a 12 anni di reclusione per strage aggravata dall'odio razziale e porto abusivo d'arma. Si dice pentito per il gesto compiuto e chiede scusa: “Non provo nessun odio razziale, volevo fare giustizia contro i pusher per il bombardamento di notizie sullo spaccio diffuso anche a causa dell'immigrazione”.