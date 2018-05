Omicidio Pamela Mastropietro, procura: violentata da Oseghale

Pamela Mastropietro sarebbe stata violentata da Innocent Oseghale mentre era in condizioni fisiche deteriorate per via dell'assunzione di eroina. Lo sostiene il procuratore di Macerata, anche sulla base dei risultati degli esami del Ris che hanno evidenziato un rapporto sessuale completo tra i due. Il gip di Macerata, invece, ha ritenuto che non ci fossero gravi indizi di colpevolezza per questa accusa, ipotizzando che tra i due si fosse creato un clima amicale. Omicidio Pamela, da perizie Ris spunta Dna di una persona sconosciuta

Il 5 maggio funerali a Roma. Macerata proclama lutto cittadino

Intanto è stato proclamato il lutto cittadino a Macerata, il 5 maggio, in occasione dei funerali della 18enne romana uccisa e fatta a pezzi nella città il 30 gennaio scorso. La cerimonia funebre, però, si terrà a Roma, nella parrocchia di Ognissanti di via Appia Nuova. La madre di Pamela oggi è arrivata a Macerata per occuparsi proprio delle pratiche burocratiche per il trasferimento della salma nella Capitale. E sulla scelta del primo cittadino di Macerata di proclamare il lutto cittadino ha commentato: "Giornata di lutto e sindaco ai funerali? Ma alla fiaccolata per Pamela non c'era nessuno dell'amministrazione".