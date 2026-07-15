Meteo, le news: oggi 7 città con bollino rosso. LIVE

Aumenta l'afa sull'Italia, martedì sfiorati i 40 gradi in alcune località della Sardegna, ma il culmine della terza ondata di calore è previsto tra giovedì e venerdì, con le città bollino rosso che schizzeranno dalle 7 di oggi a 15
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Aumenta l'afa sull'Italia, martedì sfiorati i 40 gradi in alcune località della Sardegna, ma il culmine della terza ondata di calore è previsto tra giovedì e venerdì, con le città bollino rosso che schizzeranno dalle 7 di oggi a 15. Previsti però anche temporali: allerta gialla oggi in Emilia Romagna e Veneto.
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Caldo, allerta rossa a Palermo: rischio incendi e ondate di calore
Giornata di allerta massima nel capoluogo siciliano. La Protezione civile regionale ha diffuso l'avviso n.142, in vigore fino a mezzanotte, che segnala per Palermo allerta rossa e pericolosità alta sul fronte del rischio incendi. Per le ondate di calore è invece indicato il livello 2, corrispondente al colore arancione, con temperature massime percepite che potranno raggiungere i 36 gradi.