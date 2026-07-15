Meteo, le news: oggi 7 città con bollino rosso. LIVE

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Meteo, le news: oggi 7 città con bollino rosso ma il peggio arriverà giovedì

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©Ansa

Aumenta l'afa sull'Italia, martedì sfiorati i 40 gradi in alcune località della Sardegna, ma il culmine della terza ondata di calore è previsto tra giovedì e venerdì, con le città bollino rosso che schizzeranno dalle 7 di oggi a 15

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Aumenta l'afa sull'Italia, martedì sfiorati i 40 gradi in alcune località della Sardegna, ma il culmine della terza ondata di calore è previsto tra giovedì e venerdì, con le città bollino rosso che schizzeranno dalle 7 di oggi a 15. Previsti però anche temporali: allerta gialla oggi in Emilia Romagna e Veneto. 

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