Quante ne sai sulle notizie della settimana? FAI IL QUIZ

L'appuntamento settimanale con il quiz di Sky TG24 sui fatti degli ultimi giorni. Mettiti alla prova e scopri quanto sei informato

Il 19 ottobre, a pochi minuti dall’apertura, quattro ladri si sono introdotti al primo piano del Louvre, a Parigi, con un montacarichi e hanno portato via nove gioielli della Corona francese custoditi in due teche, tra questi, una collana, una spilla e la tiara di Giuseppina Bonaparte, in mostra nelle vetrine nella Galleria d'Apollon.

Rimanendo nella capitale francese, l’ex presidente Nicolas Sarkozy ha fatto il suo ingresso in carcere, dopo la condanna in primo grado per il caso dei presunti finanziamenti illeciti della Libia di Gheddafi. “Hanno voluto farmi sparire e questo mi fa rinascere”, ha commentato.

Una coppia di reali si è recata di recente in Vaticano, dedicando un momento alla preghiera nella Cappella Sistina insieme a Papa Leone XIV. Mentre resta calda la questione Ucraina: attesa una proposta in 12 punti per porre fine alla guerra della Russia lungo le attuali linee di battaglia, respingendo le rinnovate richieste di Vladimir Putin agli Stati Uniti affinché Kiev ceda territori in cambio di un accordo di pace.

Lo spettacolo. Una celebre popstar ha scritto una canzone per Avatar: Fuoco e Cenere, il terzo film della saga cinematografica ideata da James Cameron. Mentre un volto noto dello showbusiness italiano ha pubblicato di recente l'autobiografia “L’acqua è più profonda di come sembra da sopra”, pubblicato da Mondadori.

Una curiosità: il City Vision Score 2025, l’indice curato da Blum e Prokalos che misura su una scala da 10 a 100 il grado di “intelligenza” dei 7.896 Comuni italiani, ha individuato la città più smart del paese.

Verifica quanto sei preparato sui fatti della settimana con il News Quiz di Sky TG24