Parigi, ex presidente Sarkozy colpevole di "associazione a delinquere"

La presidente del tribunale ha spiegato che l'ex presidente francese è stato condannato per aver "consentito ai suoi stretti collaboratori di agire allo scopo di ottenere sostegni finanziari" da parte del regime libico. La pena prevista per l'associazione per delinquere è di 5 anni di carcere, due in meno di quanto richiesto dall'accusa

Il tribunale di Parigi ha dichiarato l'ex presidente francese Nicolas Sarkozy colpevole di associazione per delinquere, ma lo ha assolto dalle accuse di corruzione passiva e appropriazione indebita nella vicenda del presunto finanziamento libico della sua campagna per le presidenziali 2007. 

La condanna

La presidente del tribunale, Nathalie Gavarino, ha spiegato che Sarkozy è stato ritenuto colpevole di associazione per delinquere per aver "consentito ai suoi stretti collaboratori di agire allo scopo di ottenere sostegni finanziari" da parte del regime libico. La pena prevista per l'associazione per delinquere è di 5 anni di carcere, due in meno di quanto richiesto dall'accusa per Sarkozy. Un ricorso in appello farebbe correre il rischio, all'ex presidente, di essere condannato per gravi reati (come la corruzione passiva e il riciclaggio di appropriazione indebita) dai quali in primo grado è stato oggi assolto. 

