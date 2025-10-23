Carlo e Camilla in Vaticano per incontrare Papa Leone XIV. FOTO

Storica visita di Carlo e Camilla in Vaticano, il re d'Inghilterra pregherà con Leone XIV
Oggi, per la prima volta dai tempi della Riforma anglicana, un sovrano britannico pregherà in pubblico con un Pontefice nella cappella Sistina
- Visita storica di Carlo III e della regina Camilla in Vaticano. I sovrani sono arrivati alle 11 e sono stati accolti dal picchetto d'onore. Questa giornata rappresenta un nuovo passo nel dialogo tra la Chiesa cattolica e la Comunione anglicana. Il programma prevede una preghiera ecumenica nella Cappella Sistina insieme a Papa Leone, la prima tra un monarca britannico e un pontefice dal 1534. Prevista anche una visita di Carlo alla Basilica di San Paolo fuori le Mura.
- Per la prima volta, al capo della Chiesa anglicana verrà conferito il titolo di "Royal Confrater". In cambio, con l'approvazione del re, è stato offerto a Papa Leone XIV di diventare "Papal Confrater" della Cappella di San Giorgio, nel Castello di Windsor, e il Papa ha accettato. Questo scambio di titoli è di fatto un riconoscimento di comunione spirituale e del cammino che la Chiesa d'Inghilterra (di cui re Carlo è Governatore Supremo) e la Chiesa Cattolica Romana hanno percorso negli ultimi 500 anni.
- La regina Camilla, per l'occasione, ha scelto di indossare un velo nero.