Re Carlo e Camilla da Papa Leone XIV, oggi storico incontro a Roma

I Reali inglesi sono atterrati a Ciampino ieri, quando erano le 18.30. Ad accogliere re Carlo III e la Regina Camilla, erano presenti l'Ambasciatore britannico presso la Santa Sede, Christopher Trott ed il Capo del Protocollo della Segreteria di Stato vaticana, Monsignor Fernandes Gonzales. Scesi dal loro Airbus A321, sorridenti, Carlo, in completo grigio e cravatta azzurra, e Camilla, in elegante abito scuro, hanno scambiato qualche parola di convenevoli con le autorità presenti per poi salire sulla Royal Bentley con cui, sotto scorta, hanno lasciato l'aeroporto presidiato dalle forze dell'ordine sia all'interno sia all'esterno.

Una visita lampo ma piuttosto significativa dal punto di vista ecumenico. E' quella dei reali di Inghilterra, re Carlo e Camilla, che oggi sono in Vaticano per incotrare Papa Leone XIV. Si tratta della prima volta dai tempi della Riforma anglicana, 500 anni fa, che un sovrano britannico pregherà in pubblico con un Pontefice nella cappella Sistina. E, per la prima volta, al capo della Chiesa anglicana verrà conferito il titolo di "Royal Confrater", all'interno della Basilica di San Paolo fuori le Mura.

Il programma odierno

Il protocollo prevede che Carlo III e Camilla vengano ricevuti in udienza privata da Papa Leone XIV alle ore 11 nella Biblioteca privata. Poi ecco l'incontro tra Re Carlo ed il Segretario di Stato, il cardinale Pietro Parolin, mentre Camilla procederà con la visita alla cappella Paolina. Poco dopo le 12 è previsto il momento più solenne, sempre nella Cappella Sistina, dove il Pontefice, presiederà una preghiera ecumenica per la cura del Creato, organizzata dal Dicastero per la promozione dell'unità dei cristiani. La liturgia sarà in lingua inglese e anche in latino. A presiedere con Leone anche l'arcivescovo di York Stephen Cottrell, seconda carica più importante della Chiesa d'Inghilterra dopo l'arcivescovo di Canterbury. Ad accompagnare Carlo e Camilla anche il moderatore supremo dell'assemblea generale della Chiesa di Scozia, Rosie Frew. E a rappresentare la Conferenza episcopale cattolica di Inghilterra e Galles e di Scozia, ci sarà l'arcivescovo di Westminster, il cardinale Vincent Nichols insieme all'arcivescovo di Saint Andrews ed Edimburgo, Leo Cushley.

Gli appuntamenti del pomeriggio

Al termine della preghiera ecumenica nella Cappella Sistina, nella Sala Regia è in programma un incontro sul tema della cura del creato, al quale parteciperanno rappresentanti della Curia romana, del mondo imprenditoriale e associazioni civili e religiose che si occupano di clima e ambiente. Nel primo pomeriggio, alle 14:30, nella Basilica di San Paolo fuori le Mura a Carlo verrà conferito il titolo di Royal Confrater. Prima della celebrazione ecumenica, quindi i reali visiteranno la tomba di San Paolo. A chiudere la giornata, in programma c'è il ricevimento di Carlo al Collegio Beda e l'incontro tra Camilla e alcune religiose impegnate nella lotta alla tratta.