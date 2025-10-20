Re Carlo e Cate Blanchett hanno registrato un podcast insieme

L'attrice e il sovrano si sono incontrati per dialogare sulla tutela della biodiversità nella puntata uscita oggi per Unearthed, podcast prodotto dai Royal Botanic Gardens di Kew. L’occasione celebra i 25 anni del Millennium Seed Bank, il più grande archivio mondiale di semi. Nel corso della conversazione, i due hanno riflettuto sull’urgenza di proteggere la natura
Re Carlo III e Cate Blanchett si sono incontrati per una conversazione dedicata alla tutela della biodiversità e alla conservazione dei semi. L’iniziativa è parte del nuovo podcast Unearthed, registrato a Windsor lo scorso luglio, in cui l’attrice premio Oscar – ambasciatrice di Wakehurst e già impegnata con l’Earthshot Prize di William – dialoga con il sovrano e con la ricercatrice Elinor Breman. L’occasione è stata il 25esimo anniversario del Millennium Seed Bank, la banca mondiale dei semi con sede a Wakehurst, nel Sussex, gestita dai Royal Botanic Gardens di Kew. “Il futuro della vita sulla Terra potrebbe dipendere dai semi custoditi in questa banca”, ha spiegato Blanchett, ricordando come “il 97% dei prati fioriti selvatici sia andato perduto”.
La puntata si intitola The Need for Seeds in the Gardens of Windsor Palace ed è uscta oggi 20 ottobre. Re Carlo, alla sua seconda apparizione podcast dell’anno dopo quella su Apple Music, ha raccontato il progetto Coronation Meadows, lanciato in memoria della regina Elisabetta per ripristinare i prati fioriti distrutti dalla guerra. “Ciò che si può distruggere in un giorno arandolo via, richiede un secolo per essere ricreato”, ha osservato il re, citando anche le sue visite annuali in Transilvania, dove ha visto “melti e prati come nell’Inghilterra medievale, con fino a 18 specie di orchidee diverse”. Nel corso dei 22 minuti di dialogo, Carlo e Blanchett hanno riflettuto anche sul ruolo dell’industria farmaceutica, che – ha sottolineato il sovrano – dovrebbe “investire nella protezione e nel ripristino della biodiversità” da cui derivano molte delle cure mediche moderne.
