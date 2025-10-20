Re Carlo e Cate Blanchett hanno registrato un podcast insieme

L'attrice e il sovrano si sono incontrati per dialogare sulla tutela della biodiversità nella puntata uscita oggi per Unearthed, podcast prodotto dai Royal Botanic Gardens di Kew. L’occasione celebra i 25 anni del Millennium Seed Bank, il più grande archivio mondiale di semi. Nel corso della conversazione, i due hanno riflettuto sull’urgenza di proteggere la natura

Re Carlo III e Cate Blanchett si sono incontrati per una conversazione dedicata alla tutela della biodiversità e alla conservazione dei semi. L’iniziativa è parte del nuovo podcast Unearthed, registrato a Windsor lo scorso luglio, in cui l’attrice premio Oscar – ambasciatrice di Wakehurst e già impegnata con l’Earthshot Prize di William – dialoga con il sovrano e con la ricercatrice Elinor Breman. L’occasione è stata il 25esimo anniversario del Millennium Seed Bank, la banca mondiale dei semi con sede a Wakehurst, nel Sussex, gestita dai Royal Botanic Gardens di Kew. “Il futuro della vita sulla Terra potrebbe dipendere dai semi custoditi in questa banca”, ha spiegato Blanchett, ricordando come “il 97% dei prati fioriti selvatici sia andato perduto”.