Re Carlo e Camilla d’Inghilterra in visita in Vaticano il 23 ottobre

In occasione dell’anno giubilare, il Re e la Regina d’Inghilterra saranno accolti in udienza da Papa Leone XIV. Dopo l’incontro, un momento di preghiera nella Cappella Sistina. La visita sarà la prima del monarca del Regno Unito con il pontefice dalla sua elezione nel maggio 2025
I reali inglesi Carlo e Camilla saranno in Vaticano il 23 ottobre in visita di Stato. L'arrivo è previsto il giorno prima ma il programma è concentrato tutto il 23, quando Carlo arriverà alle 10.45 al Cortile di San Damaso. Alle 11 l'udienza con Papa Leone XIV. A seguire, sempre in Vaticano, ci sarà un momento di preghiera ecumenica nella Cappella Sistina, quindi un evento in Sala Regia dedicato alla cura del creato. Carlo e Camilla verranno in Vaticano nell'anno del Giubileo, come aveva fatto la regina Elisabetta nell'Anno Santo del 2000. Nel pomeriggio il programma dei reali proseguirà a San Paolo Fuori le Mura e al Collegio Beda.
La visita di stato dei Reali inglesi in Vaticano: l'itinerario
Il Re e la Regina incontreranno papa Leone XIV nel Palazzo apostolico, dopodiché Carlo incontrerà il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato della Santa Sede. Nel frattempo, il sovrano visiterà la Cappella Paolina, che ospita gli ultimi due affreschi di Michelangelo raffiguranti San Pietro e San Paolo. Carlo e Camilla e il pontefice parteciperanno poi a una speciale funzione ecumenica nella Cappella Sistina, incentrata sul tema della "Cura del Creato", a testimonianza dell'impegno di papa Leone e del monarca britannico per la protezione della natura e l'attenzione all'ambiente. I bambini del coro della Cappella reale di Sua Maestà e il coro della Cappella di San Giorgio, Windsor, canteranno durante la funzione, accompagnati dal coro della Cappella Sistina. La regina Camilla rimarrà nella Cappella Sistina dopo la funzione per incontrare i cori, mentre il re e il papa parteciperanno a un incontro sulla sostenibilità nella Sala Regia, per riflettere sul lavoro del sovrano svolto nel corso di molti decenni sul clima e la natura, nonché' sul riconoscimento da parte di papa Leone XIII dell'importanza di queste problematiche. Dopo che la regina avrà incontrato i cori, si riunirà nuovamente al re e al papa per incontrare gli ospiti nella Sala Regia, prima di salutare Leone XIV e lasciare il Palazzo apostolico.
Dopo la visita alla Santa Sede, Carlo e Camilla visiteranno la Basilica papale e l'abbazia di San Paolo fuori le Mura. Dopo, il Re parteciperà a un ricevimento presso il Pontificio Collegio Beda, un seminario che forma sacerdoti provenienti da tutto il Commonwealth, incontrando studenti e membri della comunità britannica e vaticana. Nel frattempo, Camilla incontrerà sei suore cattoliche dell'Unione internazionale delle superiore generali, che lavorano in tutto il mondo a livello locale per sostenere l'emancipazione femminile, attraverso programmi di istruzione per le ragazze, un migliore accesso all'assistenza sanitaria, azioni per il clima, la costruzione della pace e la lotta alla violenza sessuale e alla tratta di esseri umani.
Il Re, “Confratello Reale” della Basilica di San Paolo fuori le Mura
Il Re ha accolto la proposta del Papa di diventare "Confratello Reale" dell'abbazia. Questo dono di "confraternita" è un riconoscimento di comunione spirituale. Per celebrare ulteriormente questo nuovo legame, la Basilica di San Paolo fuori le Mura ha creato una sedia speciale per il monarca, che rimarrà nella Basilica come perpetuo segno di rispetto reciproco tra i due capi di Stato. La sedia speciale è decorata con lo stemma del re. Carlo III utilizzerà questa sedia durante la funzione, dopodiché rimarrà nell'abside della Basilica per un futuro utilizzo da parte del sovrano e dei suoi eredi e successori.
Il primo incontro tra Papa Leone XIV e il Re di Inghilterra
La visita segnerà il primo incontro del monarca del Regno Unito con il pontefice dalla sua elezione nel maggio 2025 e segnerà un momento significativo nelle relazioni tra la Chiesa cattolica e la Chiesa d'Inghilterra, di cui Carlo III è a capo, riconoscendo il lavoro ecumenico che hanno intrapreso e riflettendo il tema dell'anno giubilare di camminare insieme come "Pellegrini della Speranza". Per la prima volta in molti secoli, il papa e il re pregheranno insieme in un servizio ecumenico unico nella Cappella Sistina, e re Carlo, accompagnato dalla regina, parteciperà a un ulteriore servizio ecumenico nella Basilica di San Paolo fuori le Mura. L'ultima visita dei sovrani del Regno Unito alla Santa Sede risale all'inizio di quest'anno, quando hanno avuto un incontro privato con papa Francesco poco prima della sua morte. L'incontro ha avuto luogo durante la visita di Stato di re Carlo e della regina Camilla in Italia, e in seguito al rinvio della visita di Stato alla Santa Sede, che avrebbe dovuto svolgersi ad aprile.
Chi parteciperà all’incontro
Sarah Mullally, la prima donna a ricoprire la carica di Arcivescova di Canterbury, non sarà in Vaticano in occasione della visita di Carlo e Camilla, il 23 ottobre, perché è stata designata ma si insedierà solo a marzo 2026. Ci sarà invece l'arcivescovo di York Stephen Cottrell. La presenza di una donna che ricopre questa carica è un problema per una preghiera ecumenica con il Papa? Il mons. Mons. Flavio Pace, Segretario del Dicastero per la Promozione dell'Unità dei Cristiani, ha risposto che sia nel 2006 che nel 2016 nelle dichiarazioni comuni tra la Santa Sede e la Chiesa d'Inghilterra "si esplicitano i passi compiuti e si chiamano con nome le difficoltà" ma "non bisogna smettere di andare avanti nel cammino", perchè "è più urgente che cattolici e anglicani comunichino”.
