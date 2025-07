Re Carlo e i giardini di Highgrove: chi li cura e come ci si lavora

"Pessime condizioni di lavoro"

I giardini di Highgrove richiedono quindi molto lavoro e una manutenzione costante: il risultato è una splendida vista agli occhi dei visitatori ma anche un incubo per coloro che ci lavorano. I giardinieri sostengono che le richieste del sovrano siano impossibili da soddisfare a causa della mancanza di risorse e si lamentano delle pessime condizioni di lavoro, tra cui una retribuzione che non va oltre il minimo salariale. Molti di loro infatti negli ultimi anni hanno mollato il colpo: dei 12 giardinieri a tempo pieno assunti nel 2022, 11 se ne sono andati, inclusi due responsabili e un vice capo giardiniere. Come rivela il tabloid britannico, uno di loro aveva servito il Re per decenni, un altro non ha superato la prova dopo aver rivelato di non conoscere un particolare fiore e alla fine del 2023 un altro ha presentato un reclamo alla direzione dei giardini, affermando che il team è sopraffatto dalla mole di lavoro, con risorse insufficienti e in costante difficoltà a soddisfare le richieste del Re.