William e Kate Middleton incontrano i principi di Giordania. FOTO

William e Kate Middleton incontrano a Londra i principi Hussein e Rajwa di Giordania. FOTO
I principi del Galles hanno aperto le porte del Castello di Windsor al Principe Ereditario Al Hussein bin Abdullah II e Rajwa di Giordania. Si è trattato del primo viaggio ufficiale in Gran Bretagna
- Quella di Londra è stata una delle tappe più importanti del viaggio europeo del Principe Ereditario Al Hussein bin Abdullah II e Rajwa di Giordania. L’incontro con i principi del Galles William e Kate è avvenuto al Castello di Windsor, dove i quattro hanno avuto modo di conversare e stringere ancor di più i loro rapporti. La conoscenza tra Hussein e William dura da tempo: i due hanno in comune la passione per il calcio.
- La tabella di marcia del tour europeo di Hussein e Rajwa è molto fitta. Iniziato a Parigi, il viaggio rappresenta anche la prima visita ufficiale a Londra. Il principe si è concentrato soprattutto sugli incontri con operatori economici e imprenditori dell’hi-tech. Ha poi incontrato William nella la base militare della RAF Benson, vicino a Wallingford, che fornisce supporto rapido alle operazioni militari del Regno Unito in tutto il mondo.
- La giornata della principessa Rajwa è trascorsa invece in compagnia di Eugenia di York che l’ha accompagnata a visitare due ospedali londinesi che usano progetti di arte contemporanea nei reparti dedicati alla salute mentale.
- I due principi si conoscono da tempo e sono legati da un rapporto cordiale. Nel 2018 durante una visita in Giordania di William, Hussein aveva invitato a casa, per vedere insieme – in differita - la partita Inghilterra-Russia dei Mondiali, già giocata e vinta dagli inglesi.
- Molta attenzione è stata riservata all’incontro tra Kate e Rajwa, e altrettanta curiosità ai loro eleganti outfit. Al Castello di Windsor la Principessa del Galles ha indossato un tailleur color sabbia di Rouland Mouret e camicetta bianca con fiocco mentre Rajwa ha scelto una camicetta bianca con colletto chiuso, con cui ha abbinato una tuta nera di Alexander McQueen e scarpe rosse.