Re Carlo e Camilla in Vaticano per incontrare Leone XIV: il programma

L'arrivo dei sovrani inglesi è previsto per oggi ma è nella giornata di domani, 23 ottobre, che Re Carlo e la moglie saranno ricevuti in udienza privata dal Pontefice. Poi la preghiera nella Cappella Sistina: è la prima volta che un monarca inglese prega con un Papa dopo la scissione della Chiesa Anglicana da Roma nel 1534 ascolta articolo

Inizia oggi la visita di re Carlo e della moglie Camilla in Vaticano. L’arrivo dei reali inglesi per la storica visita di Stato è previsto per oggi anche se tutti gli appuntamenti più importanti avverranno nella giornata di domani, 23 ottobre. Il sovrano e la consorte saranno infatti ricevuti da Papa Leone XIV in udienza privata e, successivamente, Carlo III incontrerà anche il segretario di Stato, il cardinale Pietro Parolin, mentre Camilla visiterà la cappella Paolina.

Visita storica Ad accompagnare i reali in questa importante visita alla Santa Sede c’è l’arcivescovo di York Stephen Cottrell: si tratta della seconda carica più importante nella Chiesa inglese dopo l'arcivescovo di Canterbury che, però, non può essere presente in Vaticano. La sede di Canterbury, infatti, è al momento vacante: la nuova arcivescova Sarah Mullally è stata nominata il 3 ottobre ma prenderà possesso dell'arcidiocesi solo a marzo 2026. Questo viaggio dei reali inglesi da Papa è un viaggio storico: è infatti la prima volta, da quando re Enrico VIII si separò dalla Chiesa di Roma nel 1534, che un monarca inglese pregherà con un Pontefice. Leggi anche Re Carlo e Cate Blanchett hanno registrato un podcast insieme