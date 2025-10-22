Re Carlo e Camilla in Vaticano per incontrare Leone XIV: il programma

L'arrivo dei sovrani inglesi è previsto per oggi ma è nella giornata di domani, 23 ottobre, che Re Carlo e la moglie saranno ricevuti in udienza privata dal Pontefice. Poi la preghiera nella Cappella Sistina: è la prima volta che un monarca inglese prega con un Papa dopo la scissione della Chiesa Anglicana da Roma nel 1534
Inizia oggi la visita di re Carlo e della moglie Camilla in Vaticano. L’arrivo dei reali inglesi per la storica visita di Stato è previsto per oggi anche se tutti gli appuntamenti più importanti avverranno nella giornata di domani, 23 ottobre. Il sovrano e la consorte saranno infatti ricevuti da Papa Leone XIV in udienza privata e, successivamente, Carlo III incontrerà anche il segretario di Stato, il cardinale Pietro Parolin, mentre Camilla visiterà la cappella Paolina.
Visita storica
Ad accompagnare i reali in questa importante visita alla Santa Sede c’è l’arcivescovo di York Stephen Cottrell: si tratta della seconda carica più importante nella Chiesa inglese dopo l'arcivescovo di Canterbury che, però, non può essere presente in Vaticano. La sede di Canterbury, infatti, è al momento vacante: la nuova arcivescova Sarah Mullally è stata nominata il 3 ottobre ma prenderà possesso dell'arcidiocesi solo a marzo 2026. Questo viaggio dei reali inglesi da Papa è un viaggio storico: è infatti la prima volta, da quando re Enrico VIII si separò dalla Chiesa di Roma nel 1534, che un monarca inglese pregherà con un Pontefice.
Il programma
L’udienza privata di Leone XIV con Carlo e Camilla è prevista per le 11 di domani mattina nella Biblioteca vaticana. Poi ci sarà l'incontro con il segretario di Stato Parolin. A seguire, il Papa affiancato dall'arcivescovo di York presiederà alle 12.10 una preghiera ecumenica per la cura del Creato nella Cappella Sistina. Per i sovrani inglesi gli impegni non finiscono qua perché nel primo pomeriggio, in un orario ancora non definito, nella sala Regia si svolgerà un incontro con aziende impegnate nella tutela della casa comune. Ultimo appuntamento alle 14,30, quando nella Basilica di San Paolo fuori le Mura a Re Carlo sarà conferito il titolo di Royal Confrater. Prima della celebrazione ecumenica i reali visiteranno la tomba di San Paolo.
