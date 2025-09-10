Uk, principe Harry a Clarence House per incontrare re Carlo III

Famiglia reale, il principe Harry è a Clarence House per incontrare il padre re Carlo III
- Il principe Harry è arrivato a Clarence House per incontrare suo padre, re Carlo. Ne dà notizia Sky News. L'incontro sembra segnare l'atteso processo di riconciliazione dopo il traumatico strappo del duca di Sussex nel 2020 dal resto della famiglia reale britannica e il trasferimento negli Usa con la moglie Meghan
- Carlo III era tornato oggi a Londra da Balmoral dove aveva trascorso, secondo la tradizione dei Windsor, le vacanze estive
- L'ultimo incontro fra Harry e re Carlo risaliva al febbraio del 2024 quando il principe era arrivato da solo nel Regno per stare col sovrano dopo la diagnosi di cancro a cui sono seguite le cure per un anno e mezzo. Da settimane si vociferava della possibilità che padre e figlio si potessero riunire e questo è avvenuto, come la volta scorsa, proprio nella residenza londinese di Clarence House.
- Di segnali di disgelo si era parlato anche di recente sui tabloid con un riavvicinamento che appariva sempre più a portata di mano. Harry aveva lanciato in maggio dagli schermi della Bbc un clamoroso appello alla "riconciliazione" coi Windsor, in particolare col padre visti i conflitti che permangono col fratello William, richiamando le stesse condizioni di salute del sovrano
- In precedenza nel corso della giornata il Principe Harry aveva visitato il Center for Blast Injury Studies presso l’Imperial College a Londra
- La visita di oggi al Center for Blast Injury Studies presso l’Imperial College a Londra faceva parte di una serie di impegni che il principe aveva in programma nel corso di 4 giorni nel Regno Unito
- Il principe si trova da lunedì in visita nel Regno Unito: ha deposto una corona di fiori sulla tomba della nonna, la regina Elisabetta, alla St. George's Chapel nel castello di Windsor in occasione del terzo anniversario della sua morte, e ha partecipato ad alcuni eventi con le associazioni di volontariato da lui patrocinate a Londra e a Nottingham.