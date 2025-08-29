Harry a Londra per anniversario morte regina: forse incontro con Re

A rivelare la notizia è il tabloid britannico Mirror che cita una fonte americana secondo la quale ci sarebbe "determinazione" da entrambe le parti per un incontro nonostante i dissidi che risalgono al traumatico strappo di Harry con la famiglia reale nel 2020 e al successivo trasferimento negli Stati Uniti, dove il principe vive con la moglie Meghan e i figli ascolta articolo

L'attesa riconciliazione in casa Windsor sembra vicina. Il principe Harry, infatti, si prepara a rivedere il padre per la prima volta dopo quasi 20 mesi. Il secondogenito di re Carlo e di Lady D sarà di nuovo nel Regno Unito il prossimo 8 settembre in occasione del terzo anniversario della morte della nonna, la regina Elisabetta II. Il duca di Sussex parteciperà a una cerimonia dei WellChild Awards, i premi dell'ente di beneficenza per i bambini gravemente malati di cui è patron da tempo.

L'indiscrezione del Mirror A rivelare la notizia è il tabloid britannico Mirror che cita una fonte americana secondo la quale ci sarebbe "determinazione" da entrambe le parti per un incontro nonostante i dissidi che risalgono al traumatico strappo di Harry con la famiglia reale nel 2020 e al successivo trasferimento negli Stati Uniti, dove il principe vive con la moglie Meghan e i figli. "Per la prima volta da molto tempo, c'è la genuina sensazione che la riconciliazione sia a portata di mano - ha aggiunto la fonte - il team del principe Harry e il Palazzo hanno aperto una linea di comunicazione e c'è ogni speranza che padre e figlio si rivedano quando il duca tornerà a Londra a settembre". Vedi anche Harry e Meghan rinnovano accordo con Netflix a condizioni limitate