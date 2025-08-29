Harry a Londra per anniversario morte regina: forse incontro con Re

A rivelare la notizia è il tabloid britannico Mirror che cita una fonte americana secondo la quale ci sarebbe "determinazione" da entrambe le parti per un incontro nonostante i dissidi che risalgono al traumatico strappo di Harry con la famiglia reale nel 2020 e al successivo trasferimento negli Stati Uniti, dove il principe vive con la moglie Meghan e i figli
L'attesa riconciliazione in casa Windsor sembra vicina. Il principe Harry, infatti, si prepara a rivedere il padre per la prima volta dopo quasi 20 mesi. Il secondogenito di re Carlo e di Lady D sarà di nuovo nel Regno Unito il prossimo 8 settembre in occasione del terzo anniversario della morte della nonna, la regina Elisabetta II. Il duca di Sussex parteciperà a una cerimonia dei WellChild Awards, i premi dell'ente di beneficenza per i bambini gravemente malati di cui è patron da tempo.
L'indiscrezione del Mirror
A rivelare la notizia è il tabloid britannico Mirror che cita una fonte americana secondo la quale ci sarebbe "determinazione" da entrambe le parti per un incontro nonostante i dissidi che risalgono al traumatico strappo di Harry con la famiglia reale nel 2020 e al successivo trasferimento negli Stati Uniti, dove il principe vive con la moglie Meghan e i figli. "Per la prima volta da molto tempo, c'è la genuina sensazione che la riconciliazione sia a portata di mano - ha aggiunto la fonte - il team del principe Harry e il Palazzo hanno aperto una linea di comunicazione e c'è ogni speranza che padre e figlio si rivedano quando il duca tornerà a Londra a settembre".
Vedi anche
Harry e Meghan rinnovano accordo con Netflix a condizioni limitate
Segnali di disgelo
L'ultimo incontro fra Harry e re Carlo III risale al febbraio del 2024 quando il principe era arrivato da solo nel Regno Unito per stare col padre in seguito alla diagnosi di cancro per il sovrano. L'ultima volta a Londra era stata in primavera, quando il duca di Sussex si era visto respingere dalla Corte d'Appello il ricorso contro la revoca del diritto automatico alla scorta durante le sue visite in patria. Aveva quindi lanciato in maggio dagli schermi della Bbc un appello alla "riconciliazione" coi Windsor, in particolare col padre, richiamando le stesse condizioni di salute del sovrano. Altri segnali di disgelo erano emersi il mese scorso sui tabloid britannici secondo i quali re Carlo III avrebbe mostrato il desiderio di ricucire la frattura con il secondogenito. A tal proposito si sarebbe tenuto un "incontro segreto" fra Meredith Maines, braccio destro della struttura che assiste il duca di Sussex, e Tobyn Andreae, responsabile della comunicazione di Buckingham Palace, proprio per valutare un riavvicinamento.
©Getty
Il 31 agosto 1997 moriva tragicamente Lady Diana, la sua storia
La giovinezza, il matrimonio naufragato con l’attuale re Carlo d'Inghilterra, la maternità, il suo impegno nel sociale: ecco le principali tappe della vita di Diana Spencer. Nata l'1 luglio 1961, appartenente a una delle più antiche e importanti famiglie britanniche, la principessa morì all'età di 36 anni - il 31 agosto 1997 - in un incidente stradale a Parigi