Istituito il 22 gennaio 1506 da Papa Giulio II, il corpo armato, che è la più antica forza militare in servizio permanente a livello internazionale, è incaricato di difendere il Papa e la sua residenza in Vaticano. È composto da 135 membri. Requisiti obbligatori sono la cittadinanza svizzera, la fede cattolica, il sesso maschile, l'età compresa tra i 19 e i 30 anni ascolta articolo

Circa 250 mila persone, tra fedeli e leader politici da tutto il mondo, hanno affollato piazza San Pietro in occasione dei funerali di Papa Francesco il 26 aprile. Presente alle esequie di Jorge Mario Bergoglio, anche la Guardia svizzera pontificia. Istituito il 22 gennaio 1506 da Papa Giulio II, il corpo armato, che è la più antica forza militare in servizio permanente a livello internazionale, è incaricato di difendere il Papa e la sua residenza in Vaticano. Nel corso dei secoli, la Guardia svizzera non ha presenziato solo alle funzioni cerimoniali, ma anche ad alcuni eventi storici di grande importante, come il Sacco di Roma del 6 maggio 1527. In quell'occasione, il corpo militare vaticano si oppose all'assalto dei lanzichenecchi di Carlo V, consentendo la fuga di Papa Clemente VII.

Le guardie svizzere al Vaticano Nel 1506 Papa Giulio II decise di circondarsi di un corpo di uomini per proteggersi da avversari ed eventuali attacchi. La scelta di istituire una forza militare composta da soldati svizzeri non fu casuale: già all'epoca, il corpo militare della Svizzera godeva di un'ottima reputazione per valore, disciplina e fedeltà. Il primo contingente, composto da 150 unità guidate dal capitano Kaspar von Silenen, giunse a Roma dopo un lungo viaggio e ricevette la benedizione del pontefice. La storia del corpo militare del Vaticano Nel corso dei secoli, la forza militare vaticana ha subito varie trasformazioni. Nel 1870, quando la Chiesa perse il suo potere temporale a seguito della “breccia di Porta Pia”, la Guardia svizzera pontificia ha assunto un ruolo prevalentemente cerimoniale, legato alle tradizioni e agli storici rituali pointifici. Le cose sono cambiate a partire dal 1981, con l'attentato a Papa Giovanni Paolo II in piazza San Pietro. Da quel momento il corpo militare ha rafforzato le proprie funzioni di protezione del pontefice, affiancando il Papa durante i suoi viaggi apostolici e le attività fuori dal Vaticano. A seguito di quell'evento, la Guardia svizzera ha ricevuto una formazione più approfondita in termini di sicurezza, attraverso addestramenti militari specifici e dotazione di moderne armi, oltre alle tradizionali alabarde. Leggi anche Funerali Papa Francesco, capi di Stato e leader presenti a Roma. FOTO