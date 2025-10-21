Esplora tutte le offerte Sky
Francia, Sarkozy in carcere: dall’uscita di casa con Carla Bruni all’arrivo in auto. FOTO

Mondo fotogallery
12 foto
©Getty

Nicolas Sarkozy ha lasciato la sua abitazione nel 16esimo arrondissement di Parigi, dove è stato salutato da parenti e sostenitori che hanno intonato a più riprese la Marsigliese. “Hanno voluto farmi sparire e questo mi fa rinascere”, ha detto l’ex inquilino dell’Eliseo. Nel carcere della Santé avrà una cella di 11 metri quadri, con una finestra sigillata

ULTIME FOTOGALLERY

L’ex presidente Sarkozy in carcere, il racconto della giornata. FOTO

Mondo

Nicolas Sarkozy ha lasciato la sua abitazione nel 16esimo arrondissement di Parigi, dove è stato...

12 foto

Manovra 2026, governo diviso sul tema banche: le misure più discusse

Economia

La Legge di Bilancio, che non è ancora arrivata in Parlamento, fa discutere i partiti di governo,...

10 foto
Le misure sulle banche contenute in Manovra

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 21 ottobre: la rassegna stampa

Cronaca

Sulle prime pagine dei principali quotidiani di oggi gli scontri sulla manovra, con Fi e Lega...

16 foto

Halloween 2025, gadget a tema sotto i 50 euro: 10 idee

GUIDA ACQUISTI

Per chi è in cerca di gadget per rendere più divertente e suggestiva la notte del 31 ottobre, su...

10 foto

Gambero Rosso, premiati i migliori ristoranti d'Italia: ecco quali

Lifestyle

Bottura, Crippa e Romito. Questi alcuni degli chef i cui ristoranti sono stati premiati...

15 foto

Video in evidenza

    ALTRE NOTIZIE

    Dopo dimissioni Appendino, Conte riunisce M5S e apre a progetto civico

    Politica

    Il numero uno del movimento è comparso a sorpresa all'hotel Parco dei Principi  della...

    Hamas: "Pronti a restituire corpi ostaggi ma serve più tempo". LIVE

    live Mondo

    Hamas è disposto a trovare e rilasciare i 15 corpi degli ostaggi trattenuti nella Striscia se gli...

    Ucraina Russia, Trump: presto intesa anche su tregua Kiev-Mosca. LIVE

    live Mondo

    Il capo della Casa Bianca insiste sulla necessità di un accordo anche con Putin per far finire la...