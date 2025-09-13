Quante ne sai sulle notizie della settimana? FAI IL QUIZ

L'appuntamento settimanale con il quiz di SkyTg24 sui fatti degli ultimi giorni. Mettiti alla prova e scopri quanto sei informato

Addio allo scrittore Stefano Benni. L’autore di “Bar Sport” e altri successi della narrativa italiana è scomparso il 9 settembre a Bologna.

In Italia boom del costo degli affitti per gli studenti, con Milano che anticipa i trend nazionali. Tra le altre grandi città Torino, Trieste e Genova presentano i prezzi più accessibili in assoluto al Nord.

Notizie dall’estero. Negata la fiducia al Governo in Francia. Dopo le dimissioni di Francois Bayrou, il presidente Emmanuel Macron ha scelto il nuovo primo ministro francese . Le parole del neo premier: “Il presidente della Repubblica mi ha affidato il compito di costruire un governo con una direzione chiara: la difesa della nostra indipendenza e della nostra potenza, il servizio dei francesi e la stabilità politica e istituzionale per l'unità del Paese".

Durante un evento alla Utah Valley University, è stato ucciso Charlie Kirk. Alleato di Donald Trump e rock star del movimento Maga (make America great again), è stato colpito al collo da un proiettile.

Il 9 settembre un raid dei caccia israeliani ha colpito una villetta nell'elegante quartiere di una nota capitale. Obiettivo: annientare i vertici di Hamas riuniti nell’edificio. Le potenti esplosioni provocate da dieci bombe hanno causato grandi colonne di fumo.

Un Paese europeo ha abbattuto droni russi sul proprio spazio aereo, con i militari che "hanno utilizzato armi contro gli obiettivi" identificati come droni. In azione anche gli aerei da ricognizione italiani.

Prosegue il viaggio della Global Sumud Flotilla , una tra le più significative e grandi missioni marittime civili organizzata da cittadini. L'obiettivo è quello di fermare l'assedio navale di Gaza per far entrare cibo, acqua e medicinali oltre a beni di prima necessità.

Lo sport. L’Italia è tornata in campo per la quarta gara del gruppo I delle qualificazioni per i prossimi Mondiali contro Israele. Gli Azzurri di Gennaro Gattuso hanno vinto il match.

Intanto, un noto atleta italiano ha ricevuto la cittadinanza onoraria della città di Torino. La mozione è stata approvata all'unanimità dal Consiglio comunale e il sindaco Stefano Lo Russo, ne è il primo firmatario.

Infine, una curiosità. È stata rilasciata la 50 Top Pizza World 2025 , che ha messo in fila le migliori pizzerie del mondo.

