Tennis, Jannik Sinner diventa cittadino onorario di Torino

Jannik Sinner diventa cittadino onorario di Torino. La mozione è stata approvata all'unanimità dal Consiglio comunale e Stefano Lo Russo, primo cittadino, ne è il primo firmatario. Per Sinner, che dalla finale degli Us Open persa contro lo spagnolo Alcaraz non è più il numero uno al mondo, è stata richiesta la più prestigiosa onorificenza municipale: "Per come lui interpreta il ruolo di sportivo, un esempio, perché c'è modo di vincere e modo di perdere - motiva Lo Russo- È un grande campione, un grande italiano che rappresenta un modello virtuoso per i giovani con il comportamento che assume nella vittoria e nella sconfitta, dimostrando che attraverso il sacrificio, attraverso l'allenamento, la costanza, si possono ottenere buoni risultati e che, anche quando si perde, si può reagire con signorilità esprimendo una dimensione etica e valoriale che lo avvicina allo spirito torinese".