Tennis, Jannik Sinner diventa cittadino onorario di Torino

Stefano Lo Russo, sindaco del capoluogo piemontese che ospita le Atp Finals, ha chiesto di concedere la cittadinanza onoraria al campione altoatesino: Sinner "è un grande campione, un grande italiano che rappresenta un modello virtuoso per i giovani con il comportamento che assume nella vittoria e nella sconfitta"
Jannik Sinner diventa cittadino onorario di Torino. La mozione è stata approvata all'unanimità dal Consiglio comunale e Stefano Lo Russo, primo cittadino, ne è il primo firmatario. Per Sinner, che dalla finale degli Us Open persa contro lo spagnolo Alcaraz non è più il numero uno al mondo, è stata richiesta la più prestigiosa onorificenza municipale: "Per come lui interpreta il ruolo di sportivo, un esempio, perché c'è modo di vincere e modo di perdere - motiva Lo Russo- È un grande campione, un grande italiano che rappresenta un modello virtuoso per i giovani con il comportamento che assume nella vittoria e nella sconfitta, dimostrando che attraverso il sacrificio, attraverso l'allenamento, la costanza, si possono ottenere buoni risultati e che, anche quando si perde, si può reagire con signorilità esprimendo una dimensione etica e valoriale che lo avvicina allo spirito torinese".
Cosa lega Sinner alla città di Torino
Il sindaco ribadisce come Jannik Sinner abbia effettivamente dato un grande contributo a rendere celebre la città di Torino in tutto il mondo, anche e sopratutto grazie al legame che si è creato tra la figura del tennista e le Atp Finals. "Un grande evento tennistico che auspichiamo di avere altri 5 anni - afferma Lo Russo - sperando che i problemi che si sono creati fra governo e Fitp non pregiudichino quello che era stato annunciato l'anno scorso e cioè il proseguimento delle Atp Finals in Italia, e io penso espero a Torino".
