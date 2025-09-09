Tennis, Jannik Sinner diventa cittadino onorario di Torino

Esplora tutte le offerte Sky
Sinner diventa cittadino onorario di Torino, il sindaco Lo Russo: "È un modello"

Sport
©Ansa

Stefano Lo Russo, sindaco del capoluogo piemontese che ospita le Atp Finals, ha chiesto di concedere la cittadinanza onoraria al campione altoatesino: Sinner "è un grande campione, un grande italiano che rappresenta un modello virtuoso per i giovani con il comportamento che assume nella vittoria e nella sconfitta"

ascolta articolo

Jannik Sinner diventa cittadino onorario di Torino. La mozione è stata approvata all'unanimità dal Consiglio comunale e Stefano Lo Russo, primo cittadino, ne è il primo firmatario. Per Sinner, che dalla finale degli Us Open persa contro lo spagnolo Alcaraz non è più il numero uno al mondo, è stata richiesta la più prestigiosa onorificenza municipale: "Per come lui interpreta il ruolo di sportivo, un esempio, perché c'è modo di vincere e modo di perdere - motiva Lo Russo- È un  grande campione, un grande italiano che rappresenta un modello virtuoso per i giovani con il comportamento che assume nella vittoria e nella sconfitta, dimostrando che attraverso il sacrificio, attraverso l'allenamento, la costanza, si possono ottenere buoni risultati e che, anche quando si perde, si può reagire con signorilità esprimendo una dimensione etica e valoriale che lo avvicina allo spirito torinese".

Cosa lega Sinner alla città di Torino

Il sindaco ribadisce come Jannik Sinner abbia effettivamente dato un grande contributo a rendere celebre la città di Torino in tutto il mondo, anche e sopratutto grazie al legame che si è creato tra la figura del tennista e le Atp Finals. "Un grande evento tennistico che auspichiamo di avere altri 5 anni - afferma Lo Russo - sperando che i problemi che si sono creati fra governo e Fitp non pregiudichino quello che era stato annunciato l'anno scorso e cioè il proseguimento delle Atp Finals in Italia, e io penso espero a Torino".

 

epa12236190 Jannik Sinner of Italy celebrates with the trophy after winning the Men's Singles final match against Carlos Alcaraz of Spain at the Wimbledon Championships, Wimbledon, Britain, 13 July 2025. EPA/NEIL HALL EDITORIAL USE ONLY

Approfondimento

Sinner, trofei e vittorie in carriera: i record del tennista italiano
