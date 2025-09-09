Addio a Stefano Benni, lo scrittore di "Bar Sport" aveva 78 anni

Narratore, giornalista e drammaturgo tra i più amati in Italia, con il suo umorismo surreale e la satira pungente ha raccontato il Paese firmando libri diventati cult. Autore tradotto in oltre 30 lingue, ha portato la sua scrittura anche a teatro, collaborando con Dario Fo e Franca Rame. Era malato da tempo ascolta articolo

Si è spento a 78 anni Stefano Benni, uno degli scrittori più amati del panorama italiano. La notizia è riportata da la Repubblica. Autore, giornalista e drammaturgo, Benni ha segnato la narrativa italiana con il suo humor surreale, la satira pungente e quella capacità di raccontare il Paese con uno sguardo divertito ma mai superficiale. Tra i suoi maggiori successi ci sono Bar Sport, Terra! e La compagnia dei Celestini. Negli ultimi anni si era ritirato a vita privata, colpito da una malattia che gli impediva anche di parlare.

L'esordio come giornalista, poi il successo di Bar Sport Nato a Bologna nel 1947, Benni amava ricordare che la sua infanzia era trascorsa "sulle montagne dell'Appennino, dove fa le prime scoperte letterarie, erotiche e politiche", come scriveva sul proprio blog. È negli anni dell'università che inizia a collaborare con riviste e giornali, scrivendo per Il Mondo, Panorama, L'Espresso, la Repubblica e il Manifesto. Proprio in quel periodo comincia a lavorare al suo primo successo, Bar Sport, che scrive durante il servizio militirare e che sarà pubblicato da Mondadori, diventando un vero e proprio cult. Da lì in poi la sua produzione letteraria si fa sempre più intensa: Terra!, Comici spaventati guerrieri, La compagnia dei Celestini, Margherita Dolcevita, Elianto, La grammatica di Dio sono solo alcuni dei titoli che hanno conquistato generazioni di lettori. Le sue opere, tradotte in oltre 30 lingue, hanno unito umorismo, poesia e satira sociale, regalando un linguaggio unico alla letteratura italiana.