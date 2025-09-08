Morto Rick Davies, co-fondatore del gruppo britannico Supertramp

Rick Davies, uno dei due co-fondatori, frontman e principali autori della band britannica Supertramp, un tempo band progressive-rock poi in vetta alle classifiche con l'album Breakfast in America, è morto dopo una lunga battaglia contro il cancro all'età di 81 anni.

Chi era Rick Davies

Rick Davies ha scritto e cantato successi dei Supertramp come Goodbye Stranger e Bloody Well Right. La sua voce era più profonda e meno distintiva di quella dell'ex collega, Roger Hodgson, autore e cantautore del più grande successo della band, The Logical Song. Eppure fu lui a prendere in mano le redini del gruppo dopo che, nel 1983, Hodgson se ne andò per via di divergenze creative sfociate poi in una vera e propria battaglia per i diritti d'autore e per altre questioni (l'ultima udienza, in tribunale, si è tenuta lo scorso agosto).

"La Supertramp Partnership è profondamente addolorata nell'annunciare la scomparsa del fondatore dei Supertramp, Rick Davies, dopo una lunga malattia", si legge nel comunicato diffuso dal gruppo. "Rick è mancato nella sua casa di Long Island lo scorso 5 settembre. Abbiamo avuto il privilegio di conoscerlo e di suonare con lui per oltre cinquant'anni. Porgiamo le nostre più sincere condoglianze a Sue Davies".

Nato a Swindon, in Inghilterra, nel 1944, Rick Davies si appassionò alla musica fin da piccolo, prima come batterista e poi come tastierista. Una delle sue prime band, i Rick's Blues, vedeva alla batteria il futuro cantante di Alone Again, Naturally Gilbert O'Sullivan, che in seguito definì Davies un mentore fondamentale. Dopo essersi esibito con una serie di band, nel 1969 decise di fondarne una nuova, e Hodgson fu uno dei musicisti che risposero al suo annuncio. Nonostante le notevoli differenze di voce e di background, il gruppo si fondeva musicalmente. E, dopo un breve periodo col nome "Daddy", lo cambiò in Supertramp.