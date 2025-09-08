Esplora tutte le offerte Sky
Morto Rick Davies, co-fondatore del gruppo britannico Supertramp: aveva 81 anni

Spettacolo
©Getty

Affetto da mieloma multiplo, fu lui a pubblicare l'annuncio per la creazione di una nuova band a cui risposero quelli che, poi, sarebbero diventati i Supetramp

Rick Davies, uno dei due co-fondatori, frontman e principali autori della band britannica Supertramp, un tempo band progressive-rock poi in vetta alle classifiche con l'album Breakfast in America, è morto dopo una lunga battaglia contro il cancro all'età di 81 anni.

Chi era Rick Davies

Rick Davies ha scritto e cantato successi dei Supertramp come Goodbye Stranger e Bloody Well Right. La sua voce era più profonda e meno distintiva di quella dell'ex collega, Roger Hodgson, autore e cantautore del più grande successo della band, The Logical Song. Eppure fu lui a prendere in mano le redini del gruppo dopo che, nel 1983, Hodgson se ne andò per via di divergenze creative sfociate poi in una vera e propria battaglia per i diritti d'autore e per altre questioni (l'ultima udienza, in tribunale, si è tenuta lo scorso agosto).

 

"La Supertramp Partnership è profondamente addolorata nell'annunciare la scomparsa del fondatore dei Supertramp, Rick Davies, dopo una lunga malattia", si legge nel comunicato diffuso dal gruppo. "Rick è mancato nella sua casa di Long Island lo scorso 5 settembre. Abbiamo avuto il privilegio di conoscerlo e di suonare con lui per oltre cinquant'anni. Porgiamo le nostre più sincere condoglianze a Sue Davies".

 

Nato a Swindon, in Inghilterra, nel 1944, Rick Davies si appassionò alla musica fin da piccolo, prima come batterista e poi come tastierista. Una delle sue prime band, i Rick's Blues, vedeva alla batteria il futuro cantante di Alone Again, Naturally Gilbert O'Sullivan, che in seguito definì Davies un mentore fondamentale. Dopo essersi esibito con una serie di band, nel 1969 decise di fondarne una nuova, e Hodgson fu uno dei musicisti che risposero al suo annuncio. Nonostante le notevoli differenze di voce e di background, il gruppo si fondeva musicalmente. E, dopo un breve periodo col nome "Daddy", lo cambiò in Supertramp.

I successi dei Supertramp

I Supertramp videro la loro popolarità crescere di giorno in giorno, a partire dall'album Crime of the Century, trainato dal singolo Bloody Well Right scritto da Rick Davies, fino a In the Quietest Moments del 1977, che conteneva il successo di Hodgson Give a Little Bit. Tuttavia, la vera fama arrivò col disco Breakfast in America, pubblicato nella primavera del 1979. Hit come The Logical Song Goodbye Stranger regalarono ai Supertramp un successo planetario, che però non durò a lungo. Hodgson se ne andò dopo aver litigato con gli altri membri nel 1983, dopo il settimo album ...Famous Last Words..., mentre Davies continuò a suonare per altri quattro album, l'ultimo dei quali fu Slow Motion (2002). Nonostante la diagnosi di mieloma multiplo nel 2015, continuò ad esibirsi fino al 2022 (spesso sotto lo pseudonimo Ricky and the Rockets).

