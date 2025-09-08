Esplora tutte le offerte Sky
Qualificazioni Mondiali 2026, alle 20.45 Israele-Italia. Le formazioni ufficiali

Sport
Dopo la vittoria per 5-0 contro l’Estonia nella prima partita da ct per Gennaro Gattuso, l’Italia torna in campo stasera contro Israele: gli Azzurri sono a caccia di una vittoria per agganciare proprio Israele in seconda posizione nel gruppo I delle qualificazioni per i prossimi Mondiali

Dopo la convincente vittoria per 5-0 contro l’Estonia nella prima partita da ct per Gennaro Gattuso, l’Italia torna in campo stasera alle 20.45 per la quarta gara del gruppo I delle qualificazioni per i prossimi Mondiali. Gli Azzurri sono di scena a Debrecen (Ungheria) contro Israele, che ha fin qui collezionato 12 punti nelle sue prime quattro partite del girone. L’Italia, che è stata sconfitta dalla Norvegia capolista, ha dunque bisogno di vincere per agganciare almeno la seconda posizione nel gruppo.

Le formazioni ufficiali di Israele-Italia (ore 20.45)

 

ISRAELE (4-2-3-1): Dan. Peretz; Dasa, Nachmias, Lemkin, Revivo; Dor Peretz, E. Peretz; Khalaili, Gloukh, Solomon; Biton. Ct: Ben Shimon

 

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Dimarco; Barella, Locatelli, Tonali; Politano, Retegui, Kean. Ct: Gennaro Gattuso

Gattuso: "Israele può metterci in difficoltà"

Alla vigilia dell’incontro Gennaro Gattuso ha detto che "spiace aver beccato" Israele nel girone di qualificazione al Mondiale 2026, "perché sono una squadra che gioca bene e che ci può mettere in difficoltà". Il ct azzurro ha iniziato così, parlando a Sky Sport, la disamina sulla partita che attende l'Italia a Debrecen. "Il resto lo sappiamo tutti: fa male vedere quello che sta succedendo, persone e bambini che perdono la vita, più di questo non voglio dire. Siamo qui per fare la partita e rispettare il nostro lavoro. C'è tanto rispetto e c'è tanto dolore", ha aggiunto Gattuso, accennando alla guerra in corso in Medioriente.

Italia-Israele, ok dal Viminale. Gattuso: “Dobbiamo giocare”

