Qualificazioni Mondiali 2026, l'Italia sovrasta l'Estonia e vince 5-0

Buona la prima per Ringhi Gattuso sulla panchina dell'Italia. La Nazionale mette voglia e grinta in campo e si impone 5-0 con la manita all'Estonia nella terza gara del gruppo I delle qualificazioni europee per i prossimi Mondiali, portandosi a sei punti dietro a Norvegia e Israele, prossimo avversario degli azzurri. Una nazionale schierata dal ct a trazione anteriore, con un 4-2-4 molto offensivo, con Moise Kean al fianco di Retegui e con Zaccagni e Politano sugli esterni. Quindi nonostante l'assenza di Scamacca per infortunio, il ct mette dal 1' entrambi i centravanti a sua disposizione e proprio Kean sblocca la gara e Retegui sigla una doppietta, dopo tanta imprecisione nel primo e un portiere estone Hien grande protagonista. La gara viene poi sigillata da Raspadori, da poco entrato nella ripresa e da Bastoni nel finale. In mezzo al campo ottima la regia di Tonali e Barella, con una difesa attenta composta da Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori e Dimarco a protezione di Donnarumma, superlativo nell'unica occasione dell'Estonia.

La cronaca del primo tempo

L'Italia macina gioco ed è molto intraprendente, con un pressing molto alto per non dare respiro all'impostazione dell'Estonia, ma in avanti è mancato l'ultimo passaggio e il gol, con il portiere Hien che si è messo in mostra. Al 3' prima occasione azzurra con Barella che lancia per Politano che scambia con Kean, poi il sinistro dell'attaccante del Napoli viene deviato in angolo. Un minuto dopo ci prova Dimarco con il sinistro ma non inquadra la porta. Al 6' Saliste perde troppo tempo nell'appoggiare di testa e gli ruba palla Kean, ma l'attaccante della Fiorentina non riesce a servire Retegui e si fa rimontare e portare via la palla. La squadra di Gattuso cerca anche con le conclusioni da lontano e all'8' Dimarco manda ancora al lato. Italia ancora pericolosa al 16' con Retegui che prova il sinistro dal limite deviato in angolo.

Gli azzurri continuano a spingere e al 21' arriva una doppia conclusione, prima di Zaccagni, parata da Hein, e poi di Dimarco, sul quale è ancora pronto il portiere estone. Il primo pericolo l'Italia lo corre al 24' con Dimarco che rischia nel voler giocare palla a terra con Kait davanti. Al 29' Retegui finisce a terra in area e chiede il penalty ma non c'è niente. Nel finale di tempo ancora Italia pericolosa sugli esterni con Dimarco che crossa da sinistra per Politano che ruba il tempo a Saliste ma di testa manda alto di poco sopra la traversa. Al 38' altra occasionissima con Kean che tocca per Retegui, palla di ritorno per Kean che calcia altissimo da buona posizione all'interno dell'area. Nel finale di tempo altre due possibilità per l'Italia, al 45' Dimarco prova il sinistro ma Hein dice ancora di no e al 46' Retegui di testa costringe ancora Hien al miracolo con la palla che viene deviata, tocca la traversa e finisce in corner.-