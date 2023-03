Cina, da domani riprende rilascio visti di 'varie categorie'

La Cina inizierà da domani a rilasciare "varie categorie di visti" agli stranieri. in quello che è un importante segnale di ritorno alla normalità dopo le restrizioni di viaggio in vigore dallo scoppio della pandemia di Covid-19. La mossa, apparsa ieri sul sito dell'ambasciata cinese negli Usa, è stata ufficializzata dal Dipartimento consolare del ministero degli Esteri di Pechino e presentata come l'ultimo passo verso la riapertura della Cina al mondo esterno. Oltre ai nuovi visti in fase di revisione e di approvazione, quelli rilasciati prima del 28 marzo 2020 che rimarranno validi consentiranno ancora l'ingresso in Cina. La politica aggiornata consentirà i viaggi senza visto per coloro che arrivano su navi da crociera a Shanghai, nonché per alcuni gruppi turistici da Hong Kong, Macao e dai Paesi del raggruppamento regionale dell'Asean. La mossa "faciliterà ulteriormente lo scambio di personale cinese e straniero", ha aggiunto l'avviso La Cina ha ricevuto 65,7 milioni di visitatori internazionali nel 2019, secondo i dati dell'Organizzazione mondiale del turismo delle Nazioni Unite, prima di isolarsi durante la pandemia.