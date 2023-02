Continua anche questa settimana il calo di casi di Covid-19 in Italia, ma si registra un nuovo aumento dei decessi. Lo evidenziano i dati del ministero della Salute relativi alla settimana 10-16 febbraio. In particolare, si registrano 28.354 nuovi casi con una variazione di -8,3% rispetto alla settimana precedente (30.911). I deceduti sono invece 299, con una variazione di +7,2% rispetto alla settimana precedente (279). I tamponi effettuati sono stati 536.080 con una variazione di -2% rispetto a 7 giorni fa (547.026). Il tasso di positività è del 5,3% con una variazione di -0,4% rispetto alla settimana prima (5,7%). Il tasso di occupazione in terapia intensiva è stabile all'1,6% nella rilevazione settimanale al 16 febbraio. Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale scende al 5% dal 5,4% della settimana precedente. È quanto emerge dal monitoraggio della Cabina di regia Iss-ministero della Salute sul Covid-19. Scendono a quota zero questa settimana le regioni classificate a rischio alto per Covid per molteplici allerte di resilienza in Italia. Nove regioni/province autonome sono a rischio moderato e 12 risultano classificate a rischio basso. Dal monitoraggio emerge che sono 14 le regioni/province autonome che riportano almeno un'allerta di resilienza, mentre 5 riportano molteplici allerte di resilienza.

