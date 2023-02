Covid, studio conferma no nuove varianti in Cina: 90% casi BA.5.2 e BF.7

Nessuna nuova variante Covid sembra essere emersa durante la recente epidemia in Cina. A suggerirlo è l'esito di un'analisi condotta su un campione di casi a Pechino e pubblicata su 'The Lancet'. Gli autori hanno esaminato le sequenze virali di 413 nuove infezioni da Sars-CoV-2 che si sono verificate nel periodo in cui il gigante asiatico ha revocato le sue più severe politiche di controllo della pandemia. Questi contagi sono stati causati, secondo i risultati ottenuti, da ceppi esistenti. Oltre il 90% delle infezioni locali a Pechino tra il 14 novembre e il 20 dicembre 2022 ha rivelato la presenza delle sottovarianti Omicron BA.5.2 o BF.7. I casi importati durante lo stesso periodo riguardavano per lo più varianti diverse da quelle dominanti a Pechino.