Ecdc, alta circolazione virus, rafforzare misure preventive

"L'European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) raccomanda che le strutture sanitarie mantengano e rafforzino le misure di prevenzione e controllo delle infezioni, a causa dell'elevata trasmissione nella comunità e della contemporanea circolazione di virus respiratori come SarsCoV2, influenza, virus respiratorio sinciziale (RSV) e altri". È l'indicazione che arriva dal rapporto 'Considerations for infection prevention and control practices for respiratory viral infections in healthcare settings' pubblicato oggi dagli Ecdc. In questo momento, la situazione è particolarmente delicata: "La circolazione simultanea di diversi virus rappresenta una sfida significativa per la gestione di un gran numero di pazienti con infezioni virali respiratorie", si legge. Per questa ragione, l'agenzia europea invita a rafforzare le misure preventive in tutti gli ambiti sanitari. Nelle cure ambulatoriali e nel rapporto con il medico di famiglia, si invitano i pazienti a contattare i sanitari prima di un'eventuale visita e riferire la presenza di sintomi respiratori. Per i medici, invece, "se fattibile dovrebbero essere presi in considerazione servizi di visita domiciliare dedicati per i pazienti vulnerabili per evitare l'affollamento dei servizi ambulatoriali e di emergenza". Precauzioni anche in ambiente ospedaliero, a partire dall'utilizzo di tamponi per tutti i pazienti in ingresso, prediligendo soluzioni diagnostiche che siano anche in grado di identificare il tipo di patogeno responsabile dell'infezione, fino all'allocazione dei pazienti per evitare la trasmissione delle infezioni a malati fragili, oltre che nell'adozione rigorosa dei dispositivi di protezione individuale per il personale sanitario (guanti, mascherine e per contatti, prolungati, anche occhiali). Infine attenzione all'areazione e alla disinfezione.