L'European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) invita a rafforzare le misure preventive in tutti gli ambiti sanitari. Intanto continua a correre negli Stati Uniti la variante del covid BB.1.5 soprannominata Kraken: la tipologia virale è responsabile a livello nazionale del 66,4% dei casi, ma in alcuni Stati è arrivata a causare nell'ultima settimana il 99,4% delle nuove infezioni. Gli ultimi dati dei Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc) evidenziano inoltre che i contagi da covid in generale stanno ancora crescendo in 17 Stati dell'Unione con in testa i Minnesota.

