Il Covid continua ad essere una minaccia "anche se la situazione è ovviamente meglio di uno o due anni fa": lo ha detto Anthony Fauci in una intervista esclusiva all'emittente giapponese NHK, sottolineando che "i contagi, i ricoveri e il numero di morti a causa del virus sono ancora molto alti". Ad allarmare l'ex responsabile della Casa Bianca per la lotta alla pandemia è specialmente la situazione in Cina: dove l'allentamento improvviso delle restrizioni può risultare molto pericoloso. Secondo Fauci, Pechino non ha usato il lungo periodo di lockdown per preparare la società alla riapertura.

Media: lanciato oggi primo vaccino nasale in India.