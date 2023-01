In Cina il numero di decessi giornalieri legati al Covid-19 è diminuito di quasi l'80% dall'inizio di gennaio: lo hanno reso noto le autorità, convinte che l'ultima ondata dell'epidemia stia cominciando a scemare. Intanto per la sesta settimana consecutiva l'andamento dei ricoveri Covid è in discesa con un calo di -18% negli ultimi sette giorni. Stabile il dato sulle terapie intensive dove il 30% dei pazienti non risulta vaccinato e ha una età media di 58 anni, rispetto ai 71 anni dei soggetti vaccinati. È quanto emerge dalla rilevazione degli ospedali sentinella aderenti alla rete della Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere (Fiaso) del 24 gennaio 2023.