"Negli ultimi tre anni si è parlato solo di Covid, perché il virus ha sconvolto il mondo. Oggi però l'epidemia è cambiata. Si dovrebbe iniziare a parlare di Covid 23 anziché di Covid 19, per far capire a tutti che ormai la malattia è profondamente diversa da quella originaria. La forma attuale è meno aggressiva e sappiamo curare meglio". Lo ha dichiarato il ministro della Sanità, Orazio Schillaci. "Le epidemie durano due-tre anni - ha detto - è sempre andata così nella storia, con o senza vaccini, come avvenuto cento anni fa per l'influenza spagnola". "Spero - ha aggiunto il ministro, parlando della pandemia, "che con la prossima primavera ce la lasceremo alle spalle. La situazione negli ospedali e nelle terapie intensive è sotto controllo".

In Cina i negozi riaprono e i test molecolari sono meno severi: le norme sanitarie vengono allentate in diverse città cinesi, tra cui Pechino e Shanghai, una settimana dopo le storiche proteste contro le restrizioni anti-Covid. Nella capitale, che conta 22 milioni di abitanti, molti negozi hanno riaperto durante il fine settimana e i cittadini hanno potuto utilizzare i trasporti pubblici senza dover esibire un risultato negativo del test eseguito da meno di 48 ore. La stessa misura è stata adottata a Shanghai, dove il tampone è stato eliminato anche per l'accesso ad alcuni luoghi pubblici, come parchi e attrazioni turistiche.